Staffel 1Folge 15vom 24.07.2026
Die Nadel im HeuhaufenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 15: Die Nadel im Heuhaufen
21 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Die Käufer finden sich auf einer Auktion in Irving wieder, wo Bubba und Ricky sich sofort heimisch fühlen. Und auch Victor tüftelt an einem Plan, um die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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