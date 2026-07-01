Staffel 1Folge 3vom 22.07.2026
Der Einsatz steigtJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 3: Der Einsatz steigt
21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Während sich einige Auktionsbesucher um einen mit kostbaren Möbelstücken gefüllten Lagerraum reißen, versuchen Bubba und Ricky herauszufinden, welchen Wert die von ihnen aufgefundenen Fußball-Autogramme haben.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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