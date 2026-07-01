Staffel 1Folge 6vom 22.07.2026
TouchdownJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 6: Touchdown
21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Lake Highlands, Texas, treffen nach und nach die Besucher ein. Unter ihnen befindet sich der ehemalige Footballprofi Roy Williams und ist seiner Konkurrentin Lesa sogleich ein Dorn im Auge. Währenddessen findet Victor einen wahren Schatz.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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