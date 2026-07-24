Staffel 1Folge 16vom 24.07.2026
Unruhe vor dem SturmJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 16: Unruhe vor dem Sturm
21 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Victor entdeckt den Teamplayer in sich, was Moe schließlich zugutekommt. Werden die beiden einen wertvollen Lagerraum ersteigern? Das neue Eigentum könnte so manchem Auktionsbesucher als Unterschlupf dienen, denn über dem Osten von Texas zieht ein gewaltiger Sturm auf.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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