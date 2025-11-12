Zum Inhalt springenBarrierefrei
Höhenflug

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 21vom 12.11.2025
Folge 21: Höhenflug

21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Auf der Auktion in Riverside setzt Brandi auf Ablenkung: Sie will ihre Konkurrenz mit ihrem Outfit um den Finger wickeln und hat sogleich Barry an der Angel. Nach anhaltender Flaute will Rene endlich wieder ein gutes Lager erstehen und liefert sich einen Bieterwettstreit mit den anderen Käufern ...

