Storage Wars
Folge 21: Höhenflug
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Auf der Auktion in Riverside setzt Brandi auf Ablenkung: Sie will ihre Konkurrenz mit ihrem Outfit um den Finger wickeln und hat sogleich Barry an der Angel. Nach anhaltender Flaute will Rene endlich wieder ein gutes Lager erstehen und liefert sich einen Bieterwettstreit mit den anderen Käufern ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC