Storage Wars
Folge 18: Immer positiv bleiben
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Laura und Dan sind auf dem Weg nach Perris, das zu Lauras Ärgernis nichts mit der französischen Metropole zu tun hat. Brandi setzt auf positive Affirmationen, um auf der Auktion die Nerven zu behalten. Starke Nerven braucht auch Rene, der seinen Vater mit zur Veranstaltung bringt. Darrell nimmt sich derweil vor, heute endlich mal wieder zuzuschlagen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC