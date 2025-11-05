Storage Wars
Folge 3: Volle Frauenpower
21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die Auktionatoren Dan und Laura freuen sich auf die Veranstaltung in Montebello, denn hier haben sie bisher immer gutes Geld verdient. Brandi hat ihre Freundin Danielle zur Auktion mitgebracht. Diese soll ihr helfen, Möbel für die Restauration zu erstehen.
