Storage Wars
Folge 12: Voll verzockt
21 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Die Auktionsbesucher befinden sich in Brea und spekulieren, wie viel das erste Lager wert ist. In dem fast leeren Raum befindet sich lediglich ein Safe - doch dieser könnte wertvolle Gegenstände enthalten.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC