Storage Wars
Folge 9: Anfängerglück
21 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Brandi fährt mit Danielle zur Auktion nach Riverside und hofft, dass ihre Freundin den richtigen Riecher hatte. Werden die beiden Frauen eines der 13 Lager erstehen? Auch Darrell berät sich mit seiner Begleitung, weigert sich eingangs aber, auf dessen Meinung zu vertrauen. Ivy ist allein auf der Auktion und staubt sogleich ein Lager ab.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC