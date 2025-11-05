Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 1vom 05.11.2025
21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Darrell folgt einer Einladung der Auktionatoren Dan und Laura und macht sich auf den Weg nach Montebello, um trotz Pandemie einer vielversprechenden Auktion beizuwohnen. Auch Brandi will die Veranstaltung nutzen, um wertvolle Einzelstücke zu ergattern. Wird sie Erfolg haben?

