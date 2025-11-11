Storage Wars
Folge 20: Game-Changer
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Brandi bringt Danielle mit auf die Auktion nach Santa Ana und hofft, dass ihr die Frauenpower und das gute Händchen ihrer Freundin heute ein gutes Lager einbringen. Doch die beiden sind sich nicht immer einig ...
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC