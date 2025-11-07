Der König von WhittierJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 10: Der König von Whittier
22 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Lisa ist das letzte Mal leer ausgegangen und nimmt sich deshalb fest vor, ein Lager zu ersteigern. Die Newcomerin will antike Objekte kaufen und holt sich vorab Tipps von Kenny - dem selbsternannten "König von Whittier". Doch als Lisas wahrer Mentor entpuppt sich schließlich Darrell.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC