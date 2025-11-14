Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 30vom 14.11.2025
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Bei einer Versteigerung in Riverside ist die Konkurrenz groß, da die Auktionsbesucher fette Beute wittern. Ivy fühlt sich siegessicher und stößt tatsächlich auf ein gewinnbringendes Lager. Auch Neuzugang Dusty wird für sein gutes Gespür belohnt und Brandi kann mit seltenen Statuen eine schöne Summe erwirtschaften.

