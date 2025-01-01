Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Erntebackfest

sixxStaffel 2Folge 18
Erntebackfest

ErntebackfestJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 18: Erntebackfest

24 Min.Ab 6

Der Herbst ist die beste Zeit, um sich und seine Liebsten mit Köstlichkeiten aus dem warmen Backofen zu verwöhnen. Enie läutet mit dem Erntebackfest die Saison ein und serviert den besten Apfelcrumble der Welt und einen herzhaft-süßen Zwiebelkuchen mit Birnen, Gorgonzola und Walnüssen. Zu Gast im Studio ist Back-Expertin Sandra Zink, die Mini-Pflaumen-Kuchen zubereitet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen