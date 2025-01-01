Snacks in the City: Berlin, Kopenhagen, WienJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 26: Snacks in the City: Berlin, Kopenhagen, Wien
24 Min.Ab 6
Jede europäische Großstadt birgt ein leckeres Backgeheimnis. Enie lüftet es! Heute gibt es Berliner mit Herz und Kopenhagener Rumkugeln. Expertin Renate Gruber zaubert außerdem köstliche Sachertorten-Cupcakes.
