sixxStaffel 2Folge 23
25 Min.Ab 6

Nüsse sind lecker, gesund und machen gute Laune. Deshalb widmet ihnen Enie eine ganze Sendung samt unwiderstehlicher Rezepte: Sie verpackt den perfekten Erdnussbutter-Kuchen als Nussecke und serviert einen Pecanuss-Pinienkern-Braten mit Quitten-Chutney. Studiogast Frau Varassi backt den ultimativen Nusskeks.

