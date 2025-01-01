Sweet and Easy - Enie backt
Folge 23: Voll auf die Nuss
25 Min.Ab 6
Nüsse sind lecker, gesund und machen gute Laune. Deshalb widmet ihnen Enie eine ganze Sendung samt unwiderstehlicher Rezepte: Sie verpackt den perfekten Erdnussbutter-Kuchen als Nussecke und serviert einen Pecanuss-Pinienkern-Braten mit Quitten-Chutney. Studiogast Frau Varassi backt den ultimativen Nusskeks.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen