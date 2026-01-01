Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Backen für die Kleinen
25 Min.Ab 6
Enie lässt heute Kinderherzen höherschlagen. Es gibt süße Pommes und herzhafte Kartoffelwaffeln. Außerdem gibt Andrea Eidam wertvolle Tipps fürs Kochen und Backen und zeigt, wie man kinderleicht leckere Elch-Cake Pops zubereitet. Erwachsene dürfen natürlich auch naschen.
