sixxStaffel 2Folge 19
Folge 19: Backen für die Kleinen

25 Min.Ab 6

Enie lässt heute Kinderherzen höherschlagen. Es gibt süße Pommes und herzhafte Kartoffelwaffeln. Außerdem gibt Andrea Eidam wertvolle Tipps fürs Kochen und Backen und zeigt, wie man kinderleicht leckere Elch-Cake Pops zubereitet. Erwachsene dürfen natürlich auch naschen.

sixx
