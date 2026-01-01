Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Alles Käse
25 Min.Ab 6
Heute steht bei Enie alles im Zeichen von Käse! Sie verrät uns, welche Käsesorte sie am liebsten isst und macht daraus im Nu ein herzhaftes Käsesoufflé. Außerdem gibt's Käselollis, die jeder Party das besondere Etwas verleihen. Zu Gast im Studio ist Stacey Horn, die für den nötigen Zuckerpegel sorgt - sie bereitet Espresso-Chocolate-Cheesecake-Schnitten zu.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen