Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Das Gelbe vom Osterei
24 Min.Ab 6
Ostern steht vor der Tür! Deshalb zeigt Enie van de Meiklokjes in ihrer heutigen Sendung, dass man Eier nicht nur färben, sondern tatsächlich auch darin backen kann - Kuchen im Ei! Außerdem gibt es bei der 38-jährigen Moderatorin ein schwarzes Schaf statt weißem Osterlämmchen. Und zu guter Letzt backt sie mit der Berliner Café-Besitzerin Betty Muschen einen köstlichen Carrot Cake.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen