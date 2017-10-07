Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Einfach mal protzen!
25 Min.Folge vom 07.10.2017Ab 6
Heute wird es hoch, bunt und protzig! Enie macht einen mega-trendigen Dripping Cake - eine bunte Buttercreme-Torte mit fließender tropfender Schokolade. Speed & Easy und mit XXL-Geschmack ist der Freak-Shake - ein Drink mit Foodgasmus-Potential! Zum Staunen und Protzen taugt auch Enies herzhafter Blechkuchen mit blauen Kartoffeln, der so genannten Vitelotte. Und Enies Gast Alegra Raising aus Düsseldorf backt eine prunkvolle Torte.
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen