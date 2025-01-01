Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 6Folge 3
25 Min.Ab 6

Heute kommt aus Enies Ofen pures Glück in Form von Schokolade! So der Schokoladen-Burger, den Enie in einem dänischen Backbuch entdeckt hat. In ihrem nächsten Kuchen stecken ganze zwölf Tafeln Schokolade! Speed & Easy gemacht ist die Popcorn-Girlande, die auch gleich den Kuchen von Kyra Gass schmückt. Sie betreibt in Berlin das Café "Zuckerfee" und backt ihren cremigen Mud Pie - ein besonders schokoladiges Dessert aus den Südstaaten der USA.

sixx
