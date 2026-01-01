Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: So schmeckt der Sommer
25 Min.Ab 6
Wir sind in der perfekten Jahreszeit für leichte Köstlichkeiten wie etwa die fruchtigen Melon-Squares auf knackigem Keksboden. Die Überraschung zu jeder Grillparty ist Enies herzhafter Streuselkuchen mit Sommergemüse. Speed & Easy gelingt ein frisches Tiramisu mit Aprikosen. Und: Die Berliner Konditorenmeisterin Lucia Barz präsentiert ihren ganz persönlichen Sommerhit: Eine kleine elegante, fruchtig-leichte Himbeer-Limetten-Charlotte.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen