Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Baking News 4.0
25 Min.Folge vom 27.05.2017Ab 6
Was darf schon morgen in keiner Kuchentheke mehr fehlen? Das nächste große Ding nach Cupcakes, Cake-Pops und Macarons sind die kunterbunten luxuriösen Eclairs mit sahniger Füllung und fruchtigem Belag. Leuchtend grün und absolut hip ist das japanische Teepulver Matcha. Enie macht damit aus einem normalen Käsekuchen eine herrlich süß-grüne Supertorte. Die Food-Designerin Denise Schuster zeigt Enie ihre geniale Eistorte - randvoll mit dem Super-Food schlechthin, Acai Beeren!
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen