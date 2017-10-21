Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Süße Pflaumen
24 Min.Folge vom 21.10.2017Ab 6
Enie van de Meiklokjes stellt den klassischen Pflaumenkuchen auf den Kopf: Aus ihrem Ofen kommt er als karamellisierter Upside Down, verfeinert mit Mohn, Kakao und etwas Zimt. Weiter geht's mit herrlichen Zwetschgen, kombiniert mit Physalis auf einer knusprigen italienischen Crostata. Speed & Easy gemacht ist ein leckerer und gesunder Pflaumen-Smoothie. Enies Gast Violetta Dinova verfeinert ihre Pflaumen-Mandel-Torte mit einer köstlichen Schokoladen-Mousse.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen