Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Happy Halloween

sixxStaffel 7Folge 13vom 27.10.2018
Happy Halloween

Happy HalloweenJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 13: Happy Halloween

25 Min.Folge vom 27.10.2018

Halloween steht vor der Tür! und bei "Sweet & Easy" wird es schaurig lecker: Enie zeigt ihren herzhaften Kürbisstrudel mit Hackfleisch und kleine Oliven-Spinnen tummeln sich auf den Minipizzen, die alle Hexen und Gespenster begeistern werden. Dazu gibt es eine "Drachenblutbowle", die ganz Speed & Easy angerührt ist. Und Antje Menz, Betreiberin des Cafés "Natürlicher Lebensraum" in Berlin backt ihre geniale Kürbistorte im glitzernden Grusellook in orange und schwarz.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen