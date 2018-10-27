Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Happy Halloween
25 Min.Folge vom 27.10.2018
Halloween steht vor der Tür! und bei "Sweet & Easy" wird es schaurig lecker: Enie zeigt ihren herzhaften Kürbisstrudel mit Hackfleisch und kleine Oliven-Spinnen tummeln sich auf den Minipizzen, die alle Hexen und Gespenster begeistern werden. Dazu gibt es eine "Drachenblutbowle", die ganz Speed & Easy angerührt ist. Und Antje Menz, Betreiberin des Cafés "Natürlicher Lebensraum" in Berlin backt ihre geniale Kürbistorte im glitzernden Grusellook in orange und schwarz.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen