Von der Kuh in den KuchenJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Von der Kuh in den Kuchen
25 Min.Folge vom 14.04.2018Ab 6
Der Star der heutigen Folge ist die Milch! Enie van de Meiklokjes beginnt mit einer Vogelmilchtorte - ein Klassiker aus Russland, den sie frisch und luftig mit Vollmilch zubereitet. Nichts geht über süße Milchbrötchen - Enie pimpt sie noch mit Holunderblütensirup und füllt sie mit Erdbeermarmelade. Zu Gast ist Esther Szolnoki aus München, wo sie ihr "Café Erika" betreibt. Sie backt den Hot-Milk-Cake - gefüllt und getoppt mit einer karamelligen Milchcreme.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen