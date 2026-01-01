Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Prunk, Protz & Prahlerei!

sixxStaffel 7Folge 3
Prunk, Protz & Prahlerei!

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 3: Prunk, Protz & Prahlerei!

29 Min.

Enie zeigt heute, wie einfach man sehr eindrucksvoll backen kann. Sie beginnt mit einem "Naked Gugel", der mit einer köstlichen Buttercreme gefüllt wird. Anschließend backt sie Cookie-Lollies mit einer schokoladigen Füllung. Im Speed & Easy verschönert Enie simple Erdbeeren mit farbigen Candy-Melts. Und hoher Besuch steht an: Christian Hümbs, der Patissier des Jahres 2017 und Juror bei "Das große Backen", backt seine eindrucksvolle Holländer Sahnetorte ...

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

