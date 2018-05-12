Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Liebe ist ... backen!

sixxStaffel 7Folge 8vom 12.05.2018
Liebe ist ... backen!

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 8: Liebe ist ... backen!

25 Min.Folge vom 12.05.2018Ab 6

Wenn Enie für einen ihrer Lieblingsmenschen backt, dann gibt es Key Lime Pie - aus knusprigem Keksboden mit einer saftigen Limetten-Füllung. Für alle Verliebten, die es herzhaft mögen, macht sie ihre Herzbrötchen mit Parmesan und Kürbiskernen. Wunderschön und ganz Speed & Easy gemacht sind die Blüten-Eiswürfel. Und: Topmodel und erfolgreiche Influencerin Stefanie Giesinger zaubert die Medovik-Torte mit Creme und Honig, die schon ihre Oma immer für sie gebacken hat.

