Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Einmal um die Welt
26 Min.Ab 6
Heute nimmt Enie van de Meiklokjes ihre Zuschauer mit auf eine kulinarische Weltreise: Aus Australien kommt der mit Passionsfrüchten gefüllte Käsekuchen. Weiter geht's mit in Muffins verwandelte Cheeseburger. Speed & Easy verbindet der Drink aus Orangen, Kurkuma, Ingwer, Mango und Bananen den Geschmack aus gleich vier Kontinenten. Enies Gast Shin Komine backt seine herrlichen Eclairs mit Matcha- und Schokoladencreme.
