Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Wiener Schmankerl
26 Min.Folge vom 29.06.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes ist heute zu Gast im wunderschönen Wien. Hier darf sie Jürgen Vsetecka, dem Chef-Patissier im Café Meinl, über die Schulter blicken. Gemeinsam bereiten sie fabelhafte Punschkrapferl zu. Außerdem lernt sie das Lieblingsrezept von Kaiserin Sissi kennen: Veilchenbaiser. Anschließend geht es für Enie zu Daniel Ploderer ins Café "Creme de la Creme". Hier zeigt er ihr seine legendäre Ribisel-Schaumtorte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen