sixxStaffel 8Folge 10vom 29.06.2019
26 Min.Folge vom 29.06.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes ist heute zu Gast im wunderschönen Wien. Hier darf sie Jürgen Vsetecka, dem Chef-Patissier im Café Meinl, über die Schulter blicken. Gemeinsam bereiten sie fabelhafte Punschkrapferl zu. Außerdem lernt sie das Lieblingsrezept von Kaiserin Sissi kennen: Veilchenbaiser. Anschließend geht es für Enie zu Daniel Ploderer ins Café "Creme de la Creme". Hier zeigt er ihr seine legendäre Ribisel-Schaumtorte.

