Klassiker 3.0

sixxStaffel 8Folge 17vom 17.08.2019
Folge 17: Klassiker 3.0

25 Min.Folge vom 17.08.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes will klassische Backrezepte neu aufleben lassen. Los geht's mit einem saftigen, gedeckten Apfelkuchen. Anschließend kreiert sie farbenfrohe Schokoküsse mit Erdbeer- und Minzgeschmack sowie deftig-süße Plundertaschen mit einer Mohn-Marzipan-Bacon-Füllung. Außerdem gibt Enie kreative Tipps, wie man aus Dosenmüll die perfekte Tischdeko basteln kann.

