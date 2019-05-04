Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Süße Grüße

sixxStaffel 8Folge 2vom 04.05.2019
Süße Grüße

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 2: Süße Grüße

24 Min.Folge vom 04.05.2019Ab 6

Passend zum Muttertag hat sich Enie etwas ganz Besonderes überlegt: Gemeinsam mit ihrem Gast Martin Wittwer, einem Konditor aus Berlin, backt sie einen sensationellen Naked Cake mit Erdbeeren, Rucola-Pesto und einer weißen Ganache. Außerdem zaubert sie einen saftigen Eierlikör-Gugelhupf, den garantiert jede Mutter liebt. Oben drauf gibt's zudem noch köstliche Himbeerschnitten.

