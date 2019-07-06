Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 11vom 06.07.2019
25 Min.Folge vom 06.07.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Reise in den Süden, genauer gesagt nach Italien. Dabei verwandelt sie süße und herzhafte Klassiker in ganz besondere Leckerbissen. "Cantuccini" werden zu kleinen Muffins mit fruchtigen Kirschen verarbeitet. Eine typisch italienische Kuchenkreation, "Panettone", verfeinert Enie mit knackigen Pistazien und süßer Schokolade. Zum Schluss gibt's ein traditionelles Focaccia mit Kürbis und scharfem Chili.

