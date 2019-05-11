Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 3vom 11.05.2019
25 Min.Folge vom 11.05.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes beweist, dass man auch ohne Ofen schnelle und einfache Köstlichkeiten backen kann. Sie zaubert u. a. eine Blitz-Torte mit Mango und Mascarpone sowie einen Eis-Beeren-Crumble. Außerdem gibt Enie ein paar Snack-Kreationen zum Besten: Zu herzhaften Sandwiches mit Käse und Schinken serviert sie als Nachspeise leckere Pfannkuchen-Obst-Spieße. Auch eine sommerliche Blumenkranz-Deko ist schnell gemacht und versprüht eine angenehme Atmosphäre.

