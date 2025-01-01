Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Sommer, Sonne, Kuchen!
24 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes präsentiert herrliche Sommerrezepte: Süße kleine Vanille-Gugl und leckere Cookies mit Pina Colada und Limetten-Aroma sorgen an heißen Tagen für eine kühle Erfrischung. Als Dessert eignet sich auch ein köstliches Zitronenmousse mit leckerem Keksboden und knackigen Blaubeeren. Außerdem empfängt Enie Moderator Jochen Schropp, mit dem sie dessen Lieblingskuchen - einen Key Lime Pie - auf den Tisch zaubert.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen