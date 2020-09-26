Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Weeßte noch...?!
25 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 6
Enie van de Meiklokjes lässt die größten Kuchenklassiker neu aufleben. Neben einem saftigen Butterkuchen serviert sie einen Frankfurter Kranz, der mit einer rosafarbenen Creme, Pistazien und Mandeln verziert wird. Zudem backt Enie einen Klassiker aus den 70er Jahren: einen Toast Vanderbilt mit süß-säuerlichem Geschmack. Besuch bekommt Enie diesmal von Joyce Ilg und gemeinsam zaubern die Frauen einen Russischen Zupfkuchen sowie einen leckeren Milchshake.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen