Weeßte noch...?!

sixxStaffel 9Folge 10vom 26.09.2020
Folge 10: Weeßte noch...?!

25 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 6

Enie van de Meiklokjes lässt die größten Kuchenklassiker neu aufleben. Neben einem saftigen Butterkuchen serviert sie einen Frankfurter Kranz, der mit einer rosafarbenen Creme, Pistazien und Mandeln verziert wird. Zudem backt Enie einen Klassiker aus den 70er Jahren: einen Toast Vanderbilt mit süß-säuerlichem Geschmack. Besuch bekommt Enie diesmal von Joyce Ilg und gemeinsam zaubern die Frauen einen Russischen Zupfkuchen sowie einen leckeren Milchshake.

sixx
