Sweet and Easy - Enie backt

Allerlei in der Keksbäckerei

sixxStaffel 9Folge 19
Folge 19: Allerlei in der Keksbäckerei

24 Min.Ab 6

In der Adventszeit dürfen leckere Kekse auf keinen Fall fehlen. Deshalb legt sich Enie mächtig ins Zeug und backt eine große Vielfalt köstlicher Cookies. Zutaten wie Ingwer, Apfel, Zimt und Karamell versüßen zu Weihnachten den Geschmack. Neben klassischen Löffelbiskuit serviert Enie außerdem einen heißen Apfel-Drink mit Sahne und Zimt, der an kalten Wintertagen zusätzlich Wärme spendet.

sixx
