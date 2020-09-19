Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Bummel über'n Rummel
24 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 6
Diese Spezialitäten dürfen auf keinem Rummel fehlen: Enie van de Meiklokjes backt knusprige Churros mit Zimt und Zucker. Außerdem zeigt sie, dass auch außergewöhnliche Bier-Pancakes blitzschnell zubereitet werden können. Ebenfalls häufig auf dem Jahrmarkt zu finden sind Enies Bananen am Stiel. Mit Schokolade ummantelt und mit bunten Toppings verziert sehen die Leckereien zum Anbeißen aus. Unterstützung erhält Enie diesmal von Moderatorin Viviane Geppert.
Weitere Folgen in Staffel 9
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen