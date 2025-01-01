Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: Feierkuchen

25 Min.Ab 6

Kreative Kuchen sorgen für einen Hingucker auf jeder Feier. Neben einer bunten Cookie-Pizza zaubert Enie van de Meiklokjes süße Holunderblüten-Mascarpone-Törtchen. Außerdem gibt sie Tipps für das perfekte Mitbringsel im Glas. Anschließend verrät Moderatorin Melissa Khalaj ihr absolutes Geheimrezept. Gemeinsam backen die beiden Frauen einen echten Geburtstagskuchen-Klassiker. Passend dazu servieren sie eine alkoholfreie Bowle mit Vanilleeis und Früchten.

