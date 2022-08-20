Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 2: Grillparty
24 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 6
Grillen liegt an lauen Spätsommerabenden besonders hoch im Trend. Enie van de Meiklokjes zeigt deshalb, welche Köstlichkeiten dabei auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Egal ob klassisch oder kreativ: Dieses Party-Buffet lässt keine Wünsche offen.
