Folge 6: Coffee & Tea
25 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 6
Kaffee und Tee sind zwei der beliebtesten Muntermacher. Frisch gebrüht oder vollmundig duftend entfalten die Heißgetränke ein ganz besonderes Aroma. Enie van de Meiklokjes zeigt exotische Tee-Variationen, gibt Inspirationen für stilechte Tea Time-Snacks und zeigt, dass man mit Kaffeepulver auch backen kann.
