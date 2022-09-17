Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Coffee & Tea

sixxStaffel 6Folge 6vom 17.09.2022
Coffee & Tea

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 6: Coffee & Tea

25 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 6

Kaffee und Tee sind zwei der beliebtesten Muntermacher. Frisch gebrüht oder vollmundig duftend entfalten die Heißgetränke ein ganz besonderes Aroma. Enie van de Meiklokjes zeigt exotische Tee-Variationen, gibt Inspirationen für stilechte Tea Time-Snacks und zeigt, dass man mit Kaffeepulver auch backen kann.

sixx
