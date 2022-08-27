Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 3: Made in Bella Italia
23 Min.Folge vom 27.08.2022Ab 6
Enie begibt sich diesmal auf eine kulinarische Reise nach Bella Italia und probiert sich durch Pizza, Pasta und italienische Nachspeisen. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Außerdem zaubert Enie selbst mediterrane Häppchen, die auch in den eigenen vier Wänden für Urlaubsfeeling sorgen.
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx