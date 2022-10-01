Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 8: Die Form macht's
25 Min.Folge vom 01.10.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes verleiht ihren Kuchenkreationen mit einer individuellen Form das gewisse Etwas. Dabei liefert sie mit spektakulären Kunstwerken echte Hingucker für jeden Anlass. Unterstützung erhält Enie von Online-Bäckerin Mara, mit der sie einen süßen Schlemmerturm auf den Tisch zaubert!
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx