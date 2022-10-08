Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 9vom 08.10.2022
24 Min.Folge vom 08.10.2022Ab 6

Enies kulinarische Reise führt sie diesmal in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier geht sie den neuesten Food-Trends auf den Grund und testet sowohl ausgefallene Gerichte als auch die beliebtesten Klassiker. Doch ist der Hype um die verschiedenen Leckereien wirklich gerechtfertigt? Wie gut schmecken Käse-Sandwiches in Regenbogenfarben oder Hotdogs auf Rädern?

