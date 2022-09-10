Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 6Folge 5vom 10.09.2022
Folge 5: Süßes im neuen Kleid

24 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 6

Mit diesen Rezepten lässt Enie van de Meiklokjes die Herzen aller Naschkatzen höherschlagen: Neben ausgefallenen Donut- und Waffelrezepten präsentieren Enie und Mara eine leckere Biskuitrolle. Doch mit welchem Trick wird dieser süße Leckerbissen zum absoluten Party-Highlight?

