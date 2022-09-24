Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Gewürze, Kräuter & Co.

sixxStaffel 6Folge 7vom 24.09.2022
Gewürze, Kräuter & Co.

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 7: Gewürze, Kräuter & Co.

22 Min.Folge vom 24.09.2022Ab 6

Gewürze und Kräuter verleihen jedem Gericht eine spezielle Note. Dabei eignen sich sowohl klassische, aber auch exotische Gewürze zum Kochen und Backen. Enie verrät ihre ganz besondere Gewürzmischung und geht dem Geheimnis einer sensationellen Kräuterbutter auf den Grund. Derweil zeigt ihre Kollegin Mara, wie man Waffeln mithilfe von Kräutern völlig neu interpretieren kann.

