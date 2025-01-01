Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Magic Muffins

sixxStaffel 2Folge 12
Magic Muffins

Magic MuffinsJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 12: Magic Muffins

25 Min.Ab 6

Heute wird es magisch! Denn Enie van de Meiklokjes zeigt uns heute drei ganz spezielle "next level" Muffins - neu, ausgefallen und einfach zauberhaft. Der erste Muffin steht Kopf, der zweite ist aus Spaghetti und was hinter dem "Hummingbird Muffin" steckt, verrät ihr der heutige Gast Niki Göhl von "Niki's Cakes" in Berlin.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen