Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig

sixxStaffel 7Folge 1vom 24.03.2018
Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig

Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 1: Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig

27 Min.Folge vom 24.03.2018Ab 6

Enie backt heute neben ihren Häschen-Popöchen-Cupcakes ein originelles Osternest in Form eines köstlichen Laugenzopfs, den sie kunstvoll zu einem Kissen flechtet, damit reichlich Ostereier darin ihren Platz finden. Außerdem bastelt sie hübsche Ostereier, in denen sie eine kleine Botschaft versteckt. Besuch bekommt Enie von der Back-Bloggerin Julia Mauracher, mit der sie saftige Ostereier-Cakepops zubereitet.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen