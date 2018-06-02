Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 11vom 02.06.2018
26 Min.Folge vom 02.06.2018Ab 6

Los geht es mit einer Superschlemmerei aus Norwegen, dem "Kvaefjördkake" aus luftigem Biskuit mit Mandelbaiser und süßer Vanillecreme. Bei dieser Pizza bleiben keine Wünsche offen: belegt mit einer cremigen Mozzarellasauce, Äpfeln, Zwiebeln, ordentlich Käse und ganz viel knusprigem Bacon! Und zu Gast bei Enie ist der Koch Stefan Eggert, der seinen Strudel mit geräucherten Süßkartoffeln und Gurkenspaghettinis backt.

