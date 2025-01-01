Sweet and Easy - Enie backt
Folge 15: Amerikanischer Traum
25 Min.
Enie backt heute das Beste aus den USA, wie den Nuss-Nougat-Bananenkuchen mit Karamell-Popcorn. Außerdem gibt es knusprige Rice-Krispy-Treats mit Marshmallows. Auch im Speed & Easy wird es typisch amerikanisch mit den S'mores: gefüllte Kekse mit warmen Marshmallows, Schokolade und Erdbeeren. Und der Autor Christian J. Goldsmith hat sich in Kalifornien zu seinen Backrezepten inspirieren lassen. Er präsentiert seine saftigen Avocado-Brownies.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen